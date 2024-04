Cerimonia di premiazione alla Sala Zeus del PalaCongressi per gli studenti delle scuole superiori che hanno partecipato al concorso sul tema dell’acqua

Nella suggestiva cornice della Sala Zeus del PalaCongressi di Agrigento, si è tenuta una cerimonia di premiazione per gli studenti delle scuole superiori della città che hanno partecipato al concorso dal titolo “Acqua che crea, acqua che distrusse: tra mito e realtà”. Il progetto è stato promosso e coordinato dall’INNER WHEEL di Agrigento, un club impegnato nella promozione di iniziative culturali e sociali nel territorio. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi studenti, docenti, autorità locali e rappresentanti delle istituzioni, creando un’atmosfera di festa e di condivisione di idee e valori.

Dopo i saluti della presidente del club Lea Ceserani, è intervenuta in collegamento telematico la Governatrice del Distretto 211 MARA-TOCCO-ROMEO, che ha sottolineato l’importanza di iniziative educative che sensibilizzino i giovani sul tema dell’acqua e della sua gestione sostenibile. Un interessante contributo è stato portato dall’Ente Parco Archeologico, rappresentato da Patrizia Di Giovanni, che ha evidenziato il legame tra l’acqua e il patrimonio storico-culturale del territorio.

Particolarmente apprezzata è stata l’iniziativa dell’AICA (Azienda locale per la distribuzione dell’acqua), il cui presidente Settimio Cantone ha offerto a tre studenti meritevoli la possibilità di svolgere uno stage formativo presso l’azienda, promuovendo così la formazione e l’occupazione giovanile nel settore idrico. A presentare i progetti elaborati dagli studenti è stato il direttore e giornalista Domenico Vecchio, il quale ha dato la parola agli studenti per esporre le loro idee e le loro riflessioni sul tema dell’acqua. Successivamente, la segretaria del club Marcella Riccobono ha letto le motivazioni dei riconoscimenti assegnati agli studenti vincitori. Gli sponsor dell’evento hanno offerto premi in busta, contribuendo così a valorizzare il talento e l’impegno dei giovani partecipanti.

I progetti presentati dagli studenti hanno evidenziato un approccio creativo e multidisciplinare al tema dell’acqua, spaziando dalla storia alla geologia, dall’arte alla tecnologia. Gli elaborati hanno messo in luce l’importanza dell’acqua come risorsa essenziale per la vita e l’ecosistema, nonché la necessità di promuovere comportamenti responsabili e sostenibili nei confronti di questa preziosa risorsa. In particolare, sono stati premiati gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Leonardo Sciascia, dell’IISS E. Fermi, dell’IPSCEOA Gallo, del Liceo Scientifico Leonardo, del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “R. Politi” e del Liceo Classico e Musicale Empedocle, per la qualità e l’originalità dei loro progetti. L’iniziativa ha dimostrato ancora una volta il grande valore dell’educazione ambientale e della partecipazione attiva dei giovani alla tutela e alla valorizzazione delle risorse naturali del proprio territorio.

L’INNER WHEEL è una organizzazione internazionale di servizio e beneficenza costituita principalmente da donne. È affiliata al Rotary International ed è stata fondata nel 1924 a Manchester, nel Regno Unito. L’INNER WHEEL promuove l’amicizia, l’assistenza reciproca e l’assistenza ai meno fortunati attraverso una varietà di progetti e iniziative di beneficenza sia a livello locale che internazionale. Le sue attività includono la raccolta fondi per cause umanitarie, l’assistenza sociale e la promozione della comprensione e della pace mondiale.

TET L. SCIASCIA

Nel video proposto gli allievi dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Leonardo Sciascia si sono distinti per l’approccio laboratoriale con cui hanno presentato l’acqua come elemento essenziale che collega e separa, in un sistema organico di fattori chimici e ambientali. Ricordandoci che l’acqua è un bene insostituibile e che l’emergenza idrica riguarda sia il contesto locale che i Paesi del Sud del mondo, hanno altresì dimostrato come la scuola può diventare luogo di sperimentazione di un approccio alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica, stimolando esperienze partecipative in cui gli studenti diventano promotori e responsabili di azioni di rinnovamento, indagine e miglioramento.

IISS E. FERMI

L’elaborato degli allievi pone l’obiettivo di stimolare comportamenti più responsabili nei confronti della risorsa idrica e di condurre l’umanità – attraverso un percorso di consapevolezza – a conoscere meglio l’acqua, per poterla rispettare e salvaguardare, evitando d’inquinarla e di sprecarla. Le mani dell’uomo, dalle quali sgorga questa fonte di vita insostituibile per l’ecosistema, vengono riprese in un atto di grande protezione per sottolineare che l’acqua è un elemento fondamentale che appartiene a tutti gli abitanti della Terra e, pertanto, è necessario mettere in pratica azioni per la sua salvaguardia e per una gestione sicura e sostenibile.

IPSCEOA-N. GALLO

Una grafica vivace e colorata caratterizza l’elaborato degli allievi dell’ IISS Gallo, che ci raccontano come sin dall’antichità l’acqua fosse una risorsa preziosa e bene comune dell’umanità, fondamentale e insostituibile fonte per la vita. Uno sguardo dal punto di vista idrogeologico del nostro territorio complesso, sia per la sua struttura geomorfologica sia per l’interazione antropica e le modificazioni che le attività umane hanno comportato sul ciclo idrico. Le tematiche affrontate dagli allievi hanno avuto lo scopo di promuovere i valori di tutela del patrimonio idrico e di sostenibilità ambientale, perseguendo politiche di progresso ed incoraggiando abitudini e comportamenti di risparmio, tutela e rispetto dell’ambiente del proprio territorio.

LICEO SCIENTIFICO LEONARDO

Idea progettuale innovativa, il blog realizzato dagli studenti del Liceo Scientifico Leonardo si caratterizza per un ricercato uso della tecnologia, per completezza delle informazioni e qualità delle interviste. Chiunque acceda al blog intraprende un viaggio esemplare nei percorsi di informazione riguardanti l’acqua nelle sue molteplici declinazioni, presentati da una giovane redazione capace di coinvolgere con entusiasmo i fruitori grazie a creatività ed equilibrio espositivo.

LICEO SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE UMANE “R. POLITI”

Realizzata in grafica digitale di taglio contemporaneo, la brochure realizzata dagli studenti del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “R. Politi” si caratterizza per efficacia espressiva, originalità formale, creatività e completezza delle informazioni. Dal mito alla filosofia, dalla storia all’arte, dalle scienze alle bellezze naturali, il tema dell’acqua è stato affrontato in un’ottica interdisciplinare. Il lavoro si distingue altresì per la valenza formativa delle metodologia laboratoriale seguita.

LICEO CLASSICO E MUSICALE EMPEDOCLE

Di grande capacità evocativa, il video proposto dagli studenti del Liceo Classico e Musicale Empedocle si segnala per la ricchezza delle ricerche geostoriche e letterarie, per l’efficace ambientazione dei luoghi, oltre che per l’eleganza formale delle riprese e il montaggio che esaltano anche le capacità interpretative dei giovani attori. Di forte impatto emozionale e visivo, il video si caratterizza anche per la significativa valenza civile e formativa che si sintetizza nello slogan finale “Agire uniti in un ideale girotondo per salvaguardare il nostro territorio”.