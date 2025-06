Avviato l’iter per gli espropri necessari per la realizzazione della nuova fermata ferroviaria di Fontanelle, ad Agrigento, nel quadro del potenziamento della linea Palermo–Agrigento–Porto Empedocle, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità, ridurre l’isolamento delle periferie e favorire la mobilità sostenibile, in sinergia con altre nuove fermate come quella di San Michele.E’ stata diffusa la notifica formale di avvio di procedimento espropriativo da parte di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), relativa a un progetto che interessa alcuni immobili nel territorio del Comune di Agrigento. I proprietari, intestatari dalle risultanze catastali degli immobili interessati all’esproprio sono chiamati a possono prendere visione dei seguenti atti di progetto:

– Relazione Generale dell’opera;

– Planimetria Generale dell’opera;

– Planimetria di inquadramento urbanistico con stralcio del PRG comunale vigente.

Entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione i proprietari degli immobili coinvolti dagli interventi ed ogni altro interessato avente diritto hanno diritto di presentare le proprie osservazioni, se lo ritengo opportuno.Il progetto è stato formalmente autorizzato con Decreto del 27 maggio 2025, che sancisce anche il vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate.La nuova fermata di Fontanelle sorgerà alla progressiva chilometrica PK 132+232 della linea ferroviaria Palermo–Agrigento. Il progetto prevede la lealizzazione di un nuovo fabbricato viaggiatori; la sistemazione delle aree esterne di accesso e di sosta carrabile e pedonale; l’inserimento di una pista ciclabile; la realizzazione di una banchina per l’accesso ai treni. E inoltre la connessione diretta con la viabilità urbana, in particolare con la Piazza Savitteri Castelli.L’affidamento della gara è previsto entro il secondo semestre del 2025, con l’avvio dei lavori subito dopo la conclusione della procedura espropriativa. La conclusione dei lavori è stimata entro il primo semestre del 2026, salvo imprevisti nell’iter autorizzativo ed espropriativo.L’opera viene realizzata per il miglioramento dei collegamenti tra il quartiere Fontanelle, l’area industriale e l’ospedale San Giovanni di Dio che porterà alla riduzione dell’isolamento delle aree periferiche e incremento dell’attrattività turistica e residenziale di Agrigento.Altro beneficio sarà il potenziamento della mobilità sostenibile grazie all’integrazione tra trasporto ferroviario, ciclabilità e accessibilità pedonale. Ma vi sono anche importanti benefici ambientali, grazie alla riduzione del traffico veicolare privato e delle emissioni inquinanti.Il progetto definitivo della nuova fermata di Fontanelle è un intervento strategico per Agrigento e il suo hinterland. L’opera, ormai in fase avanzata di autorizzazione, rappresenta un tassello fondamentale per la modernizzazione del sistema di trasporti locale e regionale, con ricadute positive sia per i residenti sia per l’economia del territorio.

