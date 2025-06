La Fortitudo Agrigento è pronta a voltare pagina con un chiaro obiettivo: ricostruire con basi solide e ambiziose sotto la guida di Devis Cagnardi. Il presidente Gabriele Moncada ha definito il ritorno del coach, legandolo al club con un accordo triennale. Una scelta che testimonia la volontà di dare continuità tecnica e progettuale, puntando su una figura che conosce già la realtà agrigentina.

Accanto a Cagnardi, anche Michele Giovanatto tornerà in seno alla società, assumendo il ruolo di responsabile del settore giovanile. Una decisione strategica per dare maggiore attenzione alla crescita dei talenti locali e consolidare una struttura che guarda al futuro con ambizione.

Sul fronte giocatori, iniziano a delinearsi le prime conferme e i possibili addii. La Fortitudo sembra intenzionata a proseguire il rapporto con il capitano Albano Chiarastella, leader riconosciuto dentro e fuori dal campo. Confermato anche Gabriele Romeo, che ripartirà dal contratto già in essere. Diversa la situazione per Fabrizio Piccone e Mait Peterson, la cui esperienza in Sicilia appare prossima alla conclusione.

L’aria di rinnovamento soffia forte sulla Fortitudo Agrigento, con scelte mirate per dare stabilità e crescita a una squadra che vuole tornare protagonista. Ora, l’attesa è per i prossimi tasselli che completeranno il nuovo progetto tecnico.

