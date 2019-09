Nuova amichevole a Modica per la Seap Dalli Cardillo Aragona

Ancora un’amichevole stagionale in trasferta per la SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA che domani, giovedì 19 settembre, sarà di scena a Modica contro la locale formazione che milita nello stesso girone e campionato di serie B1 delle biancazzurre. Il test match si disputerà presso la struttura geodetica di Modica con inizio alle ore 18. Coach Luca Secchi utilizzerà tutte le giocatrici in organico per provare gli schemi, affinare il sistema di gioco, migliorare la condizione fisica e per far amalgamare sempre di più il gruppo. La squadra, intanto, continua ad allenarsi tutti i giorni con la massima determinazione e professionalità. Gli allenamenti si svolgono al palasport Pippo Nicosia di Agrigento, dalle ore 19 alle 21.