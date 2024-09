Il deputato agrigentino, Calogero Pisano, esprime grande soddisfazione per il recente ed importante traguardo raggiunto dalla Valle dei Templi che ha superato in termini di visitatori, con oltre un milione di ingressi, il Museo Egizio di Torino. “Da agrigentino e da deputato che quotidianamente si impegna per la propria terra, sono contento di questo importante risultato che dimostra il potenziale enorme del nostro sito archeologico”, ha affermato Pisano. “A pochi mesi da Agrigento Capitale italiana della Cultura – prosegue il parlamentare – la città dei templi si posiziona tra le principali destinazioni turistiche del Paese, mostrando come la giusta valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico possa diventare un volano per lo sviluppo economico non solo del nostro territorio, ma dell’intera regione siciliana. Il milione di visitatori rappresenta certamente un traguardo di prestigio, ma immaginate quali numeri si potrebbero raggiungere se la nostra provincia potesse disporre di un aeroporto”, conclude Calogero Pisano (n.d.r. Pisano è stato il principale fautore della L.124/23, cioè la legge che prevede la realizzazione di un aeroporto nella provincia agrigentina)