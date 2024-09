Un incendio ha devastato una Opel Astra station wagon, di proprietà di un disoccupato trentottenne. È accaduto, ieri notte, in via Rubbè nel centro di Castrofilippo, dove sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e i carabinieri della Stazione cittadina.

I pompieri hanno spento le fiamme, mentre i militari dell’Arma hanno avviato le indagini per cercare di stabilire cosa effettivamente abbia innescato la scintilla iniziale. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Spetterà all’attività investigativa fare chiarezza. Nessuna ipotesi, per il momento, viene esclusa.