Nubifragio a Favara, madre di famiglia travolta dall’acqua: ricerche disperate nel canalone

Sommozzatori in azione, sul posto il sindaco e decine di volontari

FAVARA (AGRIGENTO) – Incubo a Favara, dove da questa mattina una donna di 38 anni, madre di figli, risulta dispersa dopo essere stata travolta dalla furia dell’acqua. La donna si trovava in via Sottotenente Bosco, nei pressi di piazza della Libertà, nel rione “Conzu”: era appena scesa dall’auto quando è stata improvvisamente risucchiata dal canalone sotterraneo che attraversa la zona. VIDEO

L’allarme è scattato subito e sul posto sono giunti vigili del fuoco, squadre di soccorso del Comando provinciale di Agrigento, il nucleo Saf e i sommozzatori arrivati da Palermo. Le ricerche si concentrano nel Vallone Cicchiddu, dove il corso d’acqua si riversa con maggiore violenza.

Accanto ai soccorritori ci sono anche i familiari della donna e tanti cittadini di Favara che stanno partecipando alle ricerche. Presente pure il sindaco Antonio Palumbo, che segue da vicino le operazioni.

Il violento nubifragio ha trasformato le strade del centro storico in veri e propri fiumi in piena. I vigili del fuoco hanno utilizzato anche un gommone per trarre in salvo automobilisti e pedoni bloccati dall’acqua e per cercare la donna dispersa, della quale al momento non si hanno notizie certe. Il paese resta con il fiato sospeso mentre continuano, senza sosta, le operazioni di ricerca.

