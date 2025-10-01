“La nostra città è stata travolta da un’ondata imprevedibile di forte maltempo. Si trattava di una semplice allerta gialla, ma su Favara sono piovute decine di centimetri di acqua che hanno messo il paese in ginocchio”. Lo dice il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, impegnato nelle ricerche della trentottenne dispersa dopo essere stata travolta dalla furia dell’acqua. “Siamo in campo per sostenere le attività che forze dell’ordine, protezione civile regionale e comunale, vigili urbani e vigili del fuoco stanno conducendo con abnegazione e senza risparmiarsi. Grazie a questi servitori dello Stato”, ha aggiunto il primo cittadino.

