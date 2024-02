Prima tappa il 9 marzo a Saarbrücken con Rocco Hunt.

“Notti magiche” fu l’indimenticabile canzone ufficiale dei campionati mondiali di calcio che si disputarono in Italia nel 1990. Testo scritto ed interpretato da Giorgio Moroder, Edoardo Bennato e Gianna Nannini. Ma “Notti Magiche” è anche il titolo del format del Dj canicattinese Salvo Bonsangue in arte Salvo B, che sarà proposto in tour in diversi paesi d’Europa e non. Si parte il prossimo 9 marzo, quando Salvo B insieme a Rocco Hunt si esibirà presso il Club “KUFA” di Saarbrücken in terra tedesca. La particolarità di “Notti Magiche” è quella di far ballare coloro i quali partecipano all’evento proponendo loro esclusivamente musica italiana dagli anni 50 sino a giungere ai giorni nostri. Un importante riconoscimento per Salvo B, che nella sua trentennale carriera di Dj ed animatore ha lavorato in moltissimi rinomati locali della Sicilia e di mezza Italia. Tra questi bisogna ricordare: il Noctis di Agrigento, Martini Plaza, Vola, Boh, Acquasanta e 4Venti di Catania. La Giara Taormina. Medina, Movida e Caligola di Gela. Ganesh & Sholu’q e Pascià Licata di Licata.In Sardegna: Smailas, Pata Pata, La Suite. In campo internazionale Salvo B si è esibito in Germania presso il Club Hamburg. A Malta grazie all’agenzia Life Events presso Cafè del Mar, Toy Room, catena Hugo’s: Terrace, Infinity Bacco, Twenty Two e Sky Club. Questo grazie alla sua capacità e tenacia che nel 1992 lo ha portato ad intraprendere il suo percorso di vocalist. Personaggio carismatico, poliedrico , riempi pista, capace di dare un tocco decisamente particolare alle notti dance con la sua voce calda e trascinante e la sua selezione musicale accuratamente selezionata pronta a far ballare insieme il pubblico di ogni generazione Nella sua carriera artistica Salvo Bonsangue ha condiviso la consolle con numerosi personaggi del mondo della musica e dello spettacolo: JT.Vannelli , Claudio Coccoluto, Ralf, Stefano Noferini, Franco Moiraghi “ Tommy Vee, Cristian Marchi, Filippo Nardi, Nari e Milani, Killer Faber, Provenzano “ Leandro Da Silva, Tipical, Blast, Datura, Prezioso , Albertino, Molella,e Fargetta. Adesso. arriva questa nuova esperienza che partendo il 9 marzo dalla Germania toccherà anche altre paesi europei sino a giungere a Malta per coinvolgere con la musica made in Italy e non solo giovani e meno giovani che vivono nell’isola dei Cavalieri. L’evento è una produzione la Fenice Spettacoli di Filippo Vitale