Il Tribunale di Sciacca ha applicato il divieto di avvicinamento alla convivente a carico di un trentenne saccense. Il provvedimento è scaturito da una scia di ripetuti maltrattamenti in famiglia in danno della donna. Nell’ultimo episodio, in ordine di tempo, durante una lite, l’uomo avrebbe incendiato i vestiti della compagna. Ad eseguire la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e contestuale divieto di avvicinamento alla persona offesa sono stati i carabinieri.