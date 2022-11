Notte di Halloween: controlli, nuova “pioggia” di multe e giovani ubriachi in ospedale

I continui controlli delle forze dell’ordine continuano a funzionare, e anche per la notte di Halloween, non ci sono state risse in centro città, così come a San Leone. Tutti i locali della movida hanno abbassato la saracinesca entro l’una, come imposto dall’ordinanza del sindaco Franco Micciché, che scade oggi a mezzanotte.

Super lavoro per gli agenti della polizia Municipale che hanno elevato altre 56 multe ad automobilisti, e motociclisti indisciplinati, tra piazzale Aldo Moro, e nei dintorni di piazza Vittorio Emanuele, e piazza Marconi, e nel giro di pochi giorni le sanzioni sono arrivate ad essere circa 300. L’abuso eccesivo di alcolici ha causato qualche problema.

Due trentenni, e altrettanti minori, sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, perché ubriachi fradici. I più grandi addirittura hanno rischiato il coma etilico. Quando si sono sentiti male si trovavano in uno dei locali del viale Delle Dune, a San Leone. I due ragazzi, invece, stavano festeggiando Halloween in una discoteca.