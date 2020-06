Notte di fuoco, bruciano auto e furgone. Cause da accertare

Due incendi diversi distruggono altrettanti veicoli. In entrambi in piedi tutte le piste dall’attentato incendiario al corto circuito. Indagano i carabinieri della Tenenza di Favara. Escluso il collegamento fra i due eventi. Tutto quanto è iniziato verso le 3:30, in via Giuliano Guazzelli, nei pressi di piazza Alberiore.

Qui in fiamme una Opel Zafira di proprietà di un disoccupato quarantenne di Favara. I pompieri sono riusciti a circoscrivere il rogo. Non sono state rinvenute tracce di dolo. Per i vigili del fuoco neppure il tempo di rientrare ad Agrigento, che intorno alle 6, è giunta un’altra segnalazione per un altro rogo in in via Luigi Cavalcanti.

A bruciare un Fiat Doblò, di proprietà di un operaio trentacinquenne, originario di Porto Empedocle. Anche in questo caso non sarebbero state rinvenute tracce di benzina o contenitori sospetti. Una relazione di quanto accaduto è stata inviata alla Procura della Repubblica. Aperti due fascicoli separati per fare luce sui due incendi.