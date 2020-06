Brucia autovettura di venditore ambulante 45enne

Un rogo ha avvolto un’autovettura di proprietà di un venditore ambulante quarantacinquenne. Del mezzo resta la carcassa annerita, per un ammontare dei danni di alcune migliaia di euro. Ancora in fase di accertamento le cause che, hanno originato il rogo.

Per spazzare via tutti i dubbi bisognerà aspettare la conclusione di tutti gli accertamenti, e per questo motivo, fino a quando non arriveranno certezze, gli investigatori non scartano il fatto accidentale. Ad essere avvolta dalle fiamme una Ford Focus, che si trovava parcheggiata in via La Marmora, nell’abitato di Licata.

Non sono stati rinvenuti residui di liquido infiammabile, né contenitori sospetti, né altri inneschi. Indagini in corso dei carabinieri della locale compagnia.