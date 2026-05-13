Un incendio ha distrutto una Lancia Musa parcheggiata in via Cherubini a Canicattì, proprio davanti alla casa del titolare. Le fiamme hanno danneggiato anche il prospetto di una vicina palazzina. E’ successo ieri notte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono occupati dell’opera di spegnimento.

Carabinieri e polizia hanno effettuato un sopralluogo e poi avviato le indagini per accertare se si tratti di un fatto accidentale o di un’azione dolosa. Il proprietario è stato già ascoltato dagli inquirenti per verificare eventuali minacce o questioni con qualcuno.

Questo episodio segue di poche ore il rogo dell’auto di un docente di un istituto scolastico avvenuto lunedì mattina.

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