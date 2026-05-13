Tre giovani immigrati sono rimasti feriti in una maxi rissa avvenuta l’altra sera nella zona del mercatino ad Aragona. I protagonisti, secondo prime informazioni, sarebbero almeno cinque o sei persone che si sono affrontate per futili motivi. La situazione è degenerata ben presto con una vera e propria zuffa caratterizzata anche dall’uso di spranghe, bottiglie rotte e coltelli.

Nessuno ha chiamato il numero unico di emergenza ma tre giovani immigrati con ferite da arma da taglio si sono presentati poco dopo alla Guardia medica del paese. Sono stati medicati e uno di loro è stato poi trasferito in ospedale. Nessuno di loro versa in gravi condizioni. Al via le indagini dei carabinieri della Stazione di Aragona per risalire ai protagonisti della rissa e fare luce su quanto accaduto.

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