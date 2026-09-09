E’ stata una notte di follia a San Leone dove un trentenne siciliano, che stava trascorrendo alcuni giorni di ferie nella località balneare agrigentina in compagnia della fidanzata, ha seminato il caos. Sotto l’effetto di droghe, ha aggredito un dipendente dell’hotel in cui alloggiava, poi raggiunta la strada, ha iniziato a molestare i residenti, per poi riuscire ad intrufolarsi in una casa tra urla e scene di panico.

Nel frattempo qualcuno ha allertato il 112. E sul posto sono accorsi i carabinieri della sezione Radiomobile, i poliziotti della sezione Volanti della Questura e i militari della Tenenza della Guardia di finanza di Porto Empedocle. Tutti alla ricerca del giovane.

Il trentenne “braccato” dalle forze dell’ordine, una volta localizzato, alla vista degli uomini in divisa ha reagito. E’ stato subito bloccato ed immobilizzato, prima di essere trasferito al presidio ospedaliero San Giovanni di Dio. Anche il dipendente della struttura ricettiva è stato medicato dal personale sanitario del 118.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp