Notte di Capodanno, un litigio tra marito e moglie e ubriachi al pronto soccorso

Con le strade deserte, nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio, pochissime le chiamate giunte al centralino di emergenza 112. I carabinieri a tarda notte sono accorsi, in una strada del centro, per una lite in famiglia. Marito e moglie si sono insultati e offesi reciprocamente, e poi tra urla e spintoni, per poco la lite ha rischiato di sfociare in qualcosa di più serio. L’intervento provvidenziale e tempestivo della Radiomobile ha evitato il peggio, ed è stata riportata la calma.

E nella notte di San Silvestro non è mancato chi ha esagerato con gli alcolici. Il bollettino del pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, oltre ai feriti per botti, parla anche di tre casi di intossicazione per eccessivo consumo di alcolici. In un caso si è rischiato il coma etilico. Inoltre qualche persona è stata colpita da intossicazione alimentare curata in ospedale.