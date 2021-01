Accende due petardi e provoca incendio di auto: denunciato un uomo

Ha acceso due petardi, uno l’ha gettato sopra il tetto di un’autovettura, modello Lancia Y, e l’altro nella parte sottostante il mezzo, e poco prima delle violente esplosioni, si è allontanato. In un attimo è scoppiato un incendio, con le fiamme che, hanno avvolto la vettura. L’intervento immediato di alcuni commercianti, e passanti, ha evitato il peggio. Avviate le indagini, i poliziotti della sezione Volanti hanno identificato, e rintracciato il responsabile. Si tratta di un 35enne tunisino, domiciliato ad Agrigento, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio.

Sconosciuti i motivi del gesto, che potevano aver anche conseguenze ben più gravi del danneggiamento dell’utilitaria. Uno dei petardi, infatti, è finito in corrispondenza del serbatoio della benzina. Tutto quanto è accaduto, l’altro pomeriggio, in via Callicratide, ad Agrigento. Alla vista del rogo, sono stati proprio gli esercenti i primi ad accorrere, unitamente ad alcuni passanti. Con l’uso di estintori hanno circoscritto, e bloccato l’avanzata delle fiamme. L’opera di spegnimento è stata, poi conclusa dai vigili del fuoco del Comando provinciale.