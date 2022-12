Notte di capodanno, ad Agrigento. Codacons: “Il comune si faccia trovare pronto”

“Si parla di numeri stratosferici per la notte di capodanno ad Agrigento, e noi, siamo felici che finalmente ad Agrigento si possa muovere qualcosa. Si parla di circa 25.000 persone partecipanti ed allora vogliamo proiettarci a quel giorno.” Sono parole di Giuseppe Di Rosa del Condacons che chiede al comune di Agrigento si farsi trovare pronto: “ Ha già pensato ad aprire i bagni di Piazza Taglialavoro, dei sottopassaggi, e della Villa Bonfiglio- dice Di Rosa rivolgendosi al sindaco Miccichè-. Ha già pensato a chiedere al Prefetto l’utilizzo delle associazioni di protezione civile e delle forze di polizia locale di altri comuni vicini? I nostri sono solo alcuni spunti, ma non pensa, che, invece di scrivere dopo la sentenza del Tar, che “gli addetti ai lavori hanno il mio numero” debba essere lei, a chiamarli, e chiedere la collaborazione di tutti per far si che Agrigento mostri il meglio di se?”