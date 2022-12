Natale 2022 ad Agrigento, Bongiovì: “Ottimo lavoro di sinergia”

Un mese di appuntamenti quotidiani con musica dal vivo, spettacoli teatrali, le

tradizionali novene, concerti a tema e la lunga notte di San Silvestro. Il consigliere comunale di Agrigento, Alessia Bongiovì, esprimi soddisfazione per il cartellone “Destinazione Agrigento – Natale 2022”. “Voglio esprimere apprezzamento- dice- all’amministrazione, nella persona del Sindaco Francesco Miccichè e dell’assessore Costantino Ciulla, per l’ottimo lavoro svolto in sinergia con enti locali e nazionali che con il loro finanziamento hanno

permesso di avere un Natale ricco nell’intera città, ed un Capodanno che sicuramente

sarà tra i più importanti d’Italia. E questo sono certa che porterà vanto alla città, ma

soprattutto ritorno economico alle attività.

Lodevole inoltre, l’impegno del neo eletto On. Calogero Pisano, che da subito si è speso

per la nostra città, per come apprendo dalla conferenza stampa. Mi auguro che per altri importanti temi, per non dire problematiche, l’onorevole possa essere sempre caparbio e operativo.”