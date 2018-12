Nota stampa del Coordinamento Provinciale Uil Pa Polizia Penitenziaria di Agrigento

C’eravamo pronunciati forse troppo presto nel mese di Agosto quando si insediava il nuovo

ed attuale Direttore del Carcere Agrigentino Dott. Valerio Pappalardo . Pensavamo ad una

svolta in positivo per le relazioni sindacali con questa Direzione che nel pregresso ha davvero posto

in essere grande partecipazione ed attenzione alle problematiche dell’Istituto Penitenziario di

Agrigento e con esso tutto il Reparto della Polizia Penitenziaria .

Oggi a distanza di cinque mesi nostro malgrado “ riconosciamo fermamente di esserci

sbagliati “ , Riscontriamo in negativo una considerevole inerzia posta in essere da questa

gestione Dirigenziale a grave nocumento di tutte le attività ed a sostegno del personale di polizia

penitenziaria e di tutta la Organizzazione del lavoro . Questa Direzione non ha inteso convocare le

OO.SS. presenti sui luoghi di lavoro , neppure per un saluto di insediamento , Appare chiaro

pertanto il messaggio di rottura totale con le OO.SS. –

Anche tutto l’apparato della macchina Amministrativa va a rilento e con essa, l’assenza di risposte

alle spettanze del personale di polizia costretto ad attendere il pagamento arretrato del servizio

delle missioni relativamente alle competenze dovute . Abbiamo riscontrato delle illecite attività in

violazione agli accordi Nazionali , Regionali e Locali per le materie previste dalla trattativa nel

rispetto delle norme Contrattuali , ed in particolari circostanze per la delicatezza degli

accaduti ci siamo rivolti al Dipartimento Giuridico della UIL Ufficio Vertenze, considerata la

delicatezza delle argomentazioni in atto ed in attesa di considerevoli risvolti .

Anche in quest’ultima fase dell’anno ove ragionevolmente ci si confronta , con la possibilità di

stabilire un adeguato piano Ferie Natalizio per le prossime festività , Questa Direzione non ha

inteso a tutt’oggi , convocare le OO.SS. e quindi lasciare all’abbandono totale l’attuale precaria

Organizzazione del Lavoro peraltro di interesse virtuoso per il lavoratori di Polizia che svolgono

turni continuati nelle 24 ore festività comprese .

In più occasioni in questi mesi ci siamo resi partecipi di effettuare una forte azione di Denuncia

presso gli uffici Superiori dell’Amministrazione per fatti meritevoli di attenzione ed Ispezione , per

circostanze di grave nocumento per l’andamento e la gestione complessiva di questa attuale

Dirigenza .

Ci auspichiamo che a breve almeno gli Uffici Superiori di questa Amministrazione possano

bypassare l’attuale inerzia posta in essere dalla Dirigenza locale a verifica di quanto fino ad oggi

denunciato dalla scrivente Uil Provinciale di categoria e porre in essere urgenti correttivi a

sostegno del personale di Polizia Penitenziaria di Agrigento . A breve chiederemo un utile confronto

con tutte le OO.SS. al fine di intraprendere azioni congiunte e significative a garanzia dei diritti dei

lavoratori con la finalità di contrapporre una giusta opposizione unitaria e nel diritto di quanto ci è

riconosciuto dalla norma che disciplina la trattativa contrattuale .