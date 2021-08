Non si presenta più volte a firmare, arrestato giovane

Questa volta niente “sconti” per un ventottenne nigeriano, residente ad Agrigento. Sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, per diverse volte non si è presentato a firmare.

L’ultimo episodio, nei giorni scorsi, gli è costato l’aggravamento della misura cautelare. Il Tribunale ha disposto gli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato notificato dai carabinieri della Compagnia di Agrigento.

Il giovane è stato arrestato per alcune violazioni delle prescrizioni impostegli dalla misura cautelare, a era sottoposto da tempo, e dopo le formalità di rito, ristretto ai domiciliari.