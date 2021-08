Bambino di 4 anni si perde a San Leone, dopo tanta paura ritrovato

E’ stato un attimo e non hanno più visto il nipotino di 4 anni, affetto da una grave patologia. Presi dal panico, e dopo vane ricerche nella zona, hanno dato l’allarme. Tre agenti della polizia Locale in forza al Comando di Agrigento, dopo circa un’ora, sono riusciti a ritrovare il piccolo sano e salvo, a circa 300 metri di distanza.

Il fatto è successo, verso le 23 di venerdì, in piazzale Giglia, a San Leone. Mentre gli zii, verosimilmente si sono distratti un attimo, il piccolo approfittando di quel momento, è sparito improvvisamente in pochi secondi. Poco dopo gli zii non vedendolo più, hanno capito che, il bimbo si era perso.

Subito hanno dato l’allarme. Le forze dell’ordine hanno setacciato in lungo e largo una vasta area. L’allarme, per fortuna, è durato poco. Tre agenti della Municipale sono riusciti a individuare il bimbo dalle parti dell’eliporto. Alla vista degli agenti il piccolo, smarrito e disorientato, si è subito tranquillizzato. Gli investigatori l’hanno riportato dalla zia.