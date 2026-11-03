La sua scia di furti si è interrotta nel parcheggio di una ditta di autobus a Bonamorone, dove gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento lo hanno scovato e arrestato. Un venticinquenne agrigentino, ladro seriale di distributori automatici, è finito ai domiciliari dopo aver messo a segno l’ennesimo raid nella notte tra domenica e lunedì, ignorando del tutto la denuncia rimediata appena ventiquattr’ore prima.

Il giovane è tornato in azione colpendo i locali della Cittadella sanitaria e della Clinica della Salute con un modus operandi ormai collaudato. Al momento del blitz, i poliziotti lo hanno trovato in possesso di diversi grimaldelli e di 180 euro in monete, bottino degli ultimi colpi.

A incastrare definitivamente il venticinquenne sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza, che hanno permesso agli investigatori di identificarlo con certezza. Nelle ultime settimane il giovane era diventato il terrore degli uffici pubblici cittadini: aveva colpito per ben tre volte il palazzetto dello sport “Nicosia” di via Petrarca, oltre ai locali del Viale della Vittoria e di via Giovanni XXIII, puntando sempre alle casse delle macchinette di snack e bevande.

Il gip del Tribunale di Agrigento ha già convalidato l’arresto per furto aggravato continuato, disponendo per l’indagato la misura dei arresti domiciliari.

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