A sole 24 ore dal raid vandalico alla Cittadella Sanitaria di viale della Vittoria ad Agrigento, i ladri sono tornati in azione nella notte tra domenica e lunedì, scardinando e saccheggiando i distributori automatici all’interno della struttura di via Giovanni XXIII.

L’incursione, che ha preso di mira il denaro delle gettoniere lasciando dietro di sé infissi e porte distrutti, conferma un trend preoccupante che sta colpendo uffici pubblici, scuole e presidi sanitari del centro cittadino.

La banda – già ribattezzata “ladri di merendine” – ha puntato esclusivamente alle monete contenute nei distributori, ignorando gli snack. Oltre al furto del denaro, l’irruzione ha causato pesanti danneggiamenti a una porta d’ingresso e a un infisso.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti e la Scientifica per i rilievi. La Procura ha aperto un fascicolo per furto aggravato e danneggiamento; gli investigatori stanno ora analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per identificare i responsabili.

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