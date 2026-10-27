Quattro ruote squarciate alla sua Nissan: è la pesante amara sorpresa trovata da un imprenditore edile di 40 anni a Cattolica Eraclea. Il costruttore si è subito recato nella locale caserma dei Carabinieri per sporgere denuncia contro ignoti. I militari dell’Arma hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire i contorni della vicenda e dare un volto ai responsabili.

Al momento gli inquirenti mantengono il massimo riserbo e non escludono alcuna pista: il timore più concreto è che possa essersi trattato di un vero e proprio atto intimidatorio legato all’attività professionale dell’uomo. Per questo motivo il quarantenne verrà ascoltato nuovamente nei prossimi giorni per capire se abbia ricevuto minacce o richieste anomale di recente.

La svolta nelle indagini potrebbe arrivare dall’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona. I Carabinieri stanno già visionando i filmati alla ricerca di movimenti sospetti o di dettagli utili a identificare gli autori del raid.

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