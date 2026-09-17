Alla guida di un motociclo non si è fermato all’Alt dei carabinieri e durante la fuga ha anche tentato di investire un militare dell’Arma. È successo a Porto Empedocle dove un trentenne disoccupato del posto è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per guida in stato di ebbrezza, violenza e minaccia a Pubblico ufficiale e fuga a seguito di intimazione all’alt. Nei suoi confronti è scattata anche una maxi sanzione di 7 mila euro.

Il fatto è accaduto nelle ore notturne mentre i carabinieri della Stazione di Porto Empedocle erano impegnati in un posto di controllo in via Berlinguer, nell’abitato empedoclino. All’improvviso hanno notato un ragazzo in sella a un Piaggio Liberty e hanno deciso di controllare e identificare il conducente. Il trentenne, anziché accostare e fermarsi, ha accelerato e ha quasi investito uno dei militari dell’Arma, il quale con prontezza di riflessi è riuscito a evitare di essere travolto.

I carabinieri hanno fermato l’esagitato. Durante l’accertamento avrebbe anche minacciato e inveito contro gli uomini in divisa.

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