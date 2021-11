Non si ferma all’Alt e si schianta contro un muro: arrestato

Alla guida di una Fiat Punto non si è fermato all’Alt dei poliziotti della sezione Volanti, impegnati in un posto di controllo lungo il viale Delle Dune di San Leone, provando ad allontanarsi velocemente. Nella fuga però ha rotto una gomma, e continuando a scappare nonostante la ruota completamente a terra, all’altezza di via Farag, ha perso il controllo dell’auto, finendo contro un muretto di recinzione.

Bloccato dagli, nel frattempo, giunti nella zona, l’automobilista fuggito, un ventitreenne di Favara rimasto illeso, è andato in escandescenza. E’ stato arrestato per resistenza a Pubblico ufficiale. E’ successo nella notte fra venerdì e ieri. Poco più tardi il giovane è comparso in tribunale per l’udienza di convalida. Il Gip ha convalidato l’arresto, senza applicare nessuna misura cautelare. Resta un mistero però perché il ragazzo non si sia fermato al posto di controllo.