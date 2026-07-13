L’inseguimento è iniziato a Gela per poi terminare a Licata. E’ successo ieri notte. La polizia è riuscita a bloccare un ventiduenne che non si è fermato all’Alt intimato ad un posto di controllo nel grosso centro nisseno. La fuga si è conclusa a Licata con l’intervento degli agenti del locale Commissariato e dei carabinieri della Compagnia cittadina.

Durante la perquisizione del veicolo i poliziotti hanno trovato crack, cocaina e arnesi per lo scasso. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per i reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, porto ingiustificato di oggetti atti a offendere, resistenza a Pubblico ufficiale e per non essersi fermato all’alt.

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