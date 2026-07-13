Un incendio ha completamente carbonizzato ben 240 alberi di ulivo e parte di un fondo, di proprietà di un imprenditore agricolo di 78 anni. I carabinieri, dopo avere raccolto la denuncia dell’uomo, hanno avviato le indagini.

Teatro dei fatti contrada “Mintina” nelle campagne tra i territori di Burgio e Villafranca Sicula. Sul posto i vigili del fuoco.

Dai primi accertamenti qualcuno ha appiccato il fuoco ad un terreno ricoperto di sterpaglie e in pochissimo tempo le fiamme si sono estese fino a raggiungere l’uliveto. I danni ammontano, da una prima stima, in circa 10mila euro, non coperti, purtroppo, da alcuna assicurazione.

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