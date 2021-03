Non si ferma all’Alt, automobilista ubriaco bloccato al viale

Ubriaco alla guida, non si è fermato all’Alt, imposto della Forze dell’Ordine, impegnate in un posto di controllo. È scattato un inseguimento terminato al viale della Vittoria. Un giovane, proveniente da fuori città, è finito nei guai. E’ successo nel tardo pomeriggio di sabato.

L’autovettura è stata bloccata da due finanzieri a piedi, in quei momenti impegnati in un servizio anticovid. L’uomo è stato trovato, con una bottiglia di liquore, sul sedile passeggero. Sottoposto all’alcol test, è risultato ubriaco, con un tasso alcolemico elevato. È stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per guida in stato di ebbrezza.

Al viale Della Vittoria, in ausilio ai finanzieri, anche i poliziotti della sezione Volanti della Questura agrigentina.