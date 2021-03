Non si chiudono le scuole ad Agrigento, decisione maturata in serata nell’incontro tra sindaco, Asp e Regione

Non ci sono numeri “allarmanti” e le scuole di Agrigento rimangono aperte. Asp e Regione hanno detto “no” alla richiesta del sindaco di Agrigento di chiudere le scuole per il rischio contagi. Franco Micciché avrebbe espresso la sua volontà ma è arrivata, in prima serata, la decisione maturata nell’incontro tra primo cittadino , Asp e Regione. “Alla luce del DPCM in vigore dal 6 marzo 2021- spiega Micciché- la chiusura temporanea delle istituzioni scolastiche, anche in sede comunale, è di competenza del presidente della Regione”.