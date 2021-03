Altri 10 nuovi contagi Covid nel bollettino dell’11 marzo ad Agrigento. Non si registrano decessi ma nemmeno guariti.“Sale quindi a 76 il numero delle persone in trattamento nella nostra città- dice il sindaco Franco Micciché-. Un aumento che preoccupa, soprattutto in questo momento in cui si attendono provvedimenti dal governo nazionale e dal quello regionale.”