Non rubano soltanto auto, portato via anche un camion

Furti di auto, ma nelle ultime ore è sparito anche un autocarro a Canicattì. A formalizzare la denuncia di furto, a carico di ignoti, ai carabinieri della Compagnia di Canicattì, è stato il proprietario, un operaio 55enne, del luogo. Il mezzo era parcheggiato in via Papa Giovanni XXIII. Qualcuno durante la notte se l’è portato via. La scoperta l’indomani mattina, da parte dello stesso proprietario, al momento di riprenderlo.

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini, e quale primo passaggio investigativo avrebbero già verificato l’eventuale presenza nella zona di telecamere di impianti di videosorveglianza privati o pubblici. Il furto non è risultato essere coperto da polizza assicurativa.