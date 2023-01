Non ha tutelato l’incolumità pubblica in discoteca: denunciato titolare locale

Non si è attenuto alle prescrizioni imposte dalla Questura a tutela dell’incolumità pubblica all’interno del locale, adibito a discoteca. E’ accaduto a San Leone. Ed adesso l’amministratore unico della società che gestisce il locale della movida, un cinquantenne agrigentino, è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. A farlo, dopo aver fatto tutti gli accertamenti necessari, sono stati i poliziotti della squadra amministrativa della Questura.

All’uomo, gli agenti hanno contestato di aver appunto svolto un pubblico spettacolo, in occasione della sera dell’Epifania, senza essersi attenuto alle prescrizioni imposte dall’Autorità. Sono stati innumerevoli i controlli effettuati, dai poliziotti, sia la notte di San Silvestro, che quella del 6 gennaio.

Già all’inizio dell’anno era stato accertato che un altro titolare di un locale della movida, un diciannovenne residente nella città dei Templi non si era attenuto alle regole, ed era stato denunciato, perché non s’è attenuto alle prescrizioni imposte per la tutela dell’incolumità pubblica all’interno del locale, adibito a discoteca. Tutto questo era accaduto in occasione dei festeggiamenti di Capodanno.