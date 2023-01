Due colpi d’arma da fuoco contro l’auto di un avvocato

Due colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro l’auto di un avvocato. E’ accaduto in centro, a Siculiana. Un foro è stato trovato sullo sportello posteriore, ed un secondo all’altezza del vetro anteriore. Ad indagare, dopo aver notiziato la Procura della Repubblica di Agrigento, sono i carabinieri della Stazione di Siculiana. Un fascicolo è stato aperto per fare piena luce sull’intera vicenda.

Al momento non esiste alcun elemento, che possa aiutare i militari dell’Arma ad indirizzare le indagini nella direzione giusta. La Scientifica, nel corso del sopralluogo, non ha rinvenuto né bossoli all’esterno dell’autovettura, né ogive nell’abitacolo. L’uomo, in sede di denuncia, ha riferito di non aver subito alcuna minaccia prima di tale evento.

Il danno ammonta ad oltre 1.500 euro, e non è coperto da nessuna polizza assicurativa. Appare scontato, che i carabinieri abbiano già verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza lungo la strada dove era parcheggiata l’autovettura e nelle immediate vicinanze. Non filtrano però indiscrezioni.