Non dava notizie dallo scorso fine settimana, trovato morto in casa

Non lo vedevano da alcuni giorni. Una familiare dall’Estero, questa mattina, ha dato l’allarme al 112. Vigili del fuoco e carabinieri, appena dentro casa, hanno trovato l’anziano proprietario, privo di vita.

Vittima un pensionato 70enne, che viveva da solo, in una abitazione nel centro di Raffadali. Esclusa la morte violenta, il decesso è avvenuto per cause naturale

Sul posto i militari dell’Arma della Stazione di Raffadali, un’ambulanza del 118, e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Il personale medico ha constatato l’avvenuto decesso.