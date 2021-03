Fortitudo ecco il tuo avversario. Ferraroni Ju.Vi Cremona 1952

Impegno casalingo per la Fortitudo Agrigento che, nel turno infrasettimanale di questo mercoledì (ore 20,30),affronta la Ferraroni Ju.Vi Cremona 1952. È un turno da capitalizzare al massimo visto e considerato che la trasferta successiva contro la vice-capolista Vigevanosarà ad alto quoziente di difficoltà. Fino alla pausa del campionato prevista per la disputa della Coppa Italia (Rimini/Cervia dal 2 al 4 aprile), i biancazzurri hanno la necessità di conquistare un discreto bottino di punti anche perché l’evento, sicuramente, toglierà energie fisiche e mentali.

Ad ogni modo, dalla vittoriosa trasferta in terra piacentina arrivano ottimi segnali da tutto il gruppo con otto giocatori a referto: Andrea Saccaggi sigla solamente 9 punti, ma è pienamente recuperato dall’infortunio muscolare; Giovanni Veronesi conferma il suo eccellente stato di forma siglando 21 punti, 7 rimbalzi, 4 assist e 26di valutazione; Albano Chiarastella, con 14 punti, ben 20 rimbalzi e 28 di valutazione, sigla la 9ᵃ doppia-doppiastagionale e Alessandro Grande si conferma un giocatore “clutch” piazzando la tripla decisiva del match; bene anche Cosimo Costi con 12 punti.

Tornando alla partita di mercoledì, i biancazzurri si troveranno di fronte una compagine che, nella nuova classifica del girone unificato, occupa l’ottavo posto del Girone B a quota 14 punti in piena zona playoff. Gli oro-amaranto di coach Alessandro Crotti – che non hannodisputato il match di domenica contro la Sangiorgese per la positività al Covid-19 riscontrata all’interno di quest’ultima – hanno ottime individualità nel roster. Tra gli elementi di spicco c’è Marco Bona, guardia classe ’89, che ha chiuso la prima parte di stagione dacapocannoniere del girone B2 con 16.4 di media, 5.6 rimbalzi e 3.7 assist; il play/guardia classe ’92 Momo Touré (ingaggiato a febbraio) e il centro Dimitri Klyuchnyk (210cm × 113kg). Probabile starting five:Touré, Bona, Masciarelli, Mercante, Klyuchnyk.