Non hanno comunicato le generalità delle persone alloggiate nelle strutture ricettive alla Questura di Agrigento. Sono 17 i titolari di Bed&Breakfast e alberghi di Lampedusa denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, dalla polizia di Stato, che durante tutto il mese di luglio ha effettuato una “raffica” di controlli amministrativi disposti dal questore Emanuele Ricifari, in strutture ricettive dell’isola delle Pelagie.

Un’attività di prevenzione messa in campo per arginare le attività illecite sul territorio e per avere piena conoscenza delle persone che alloggiano nell’Agrigentino. La normativa prevede che le strutture ricettive: hotel o B&B debbano comunicare obbligatoriamente alla Questura i nominativi delle persone ospitate.

I poliziotti hanno accertato anche, a fine luglio, che un appartamento, adibito a B&B, dove, pochi giorni prima, c’è stato il distacco di intonaco dal soffitto che ha ferito una cinquantaseienne di Viadana, era abusivo e la proprietaria, una lampedusana, è stata denunciata alla Procura.