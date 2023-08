Mobilità per la Vigilia di Ferragosto e il Concerto di Elettra Lamborghini.

Un’importante iniziativa a favore dei cittadini è stata annunciata dall’Assessore alla Viabilità, Carmelo Cantone, in occasione della Vigilia di Ferragosto e del tanto atteso concerto di Elettra Lamborghini. Un servizio navetta sarà attivo per garantire un viaggio agevole e sicuro durante queste occasioni speciali.

Il servizio navetta sarà operativo dalle 21:00 alle 04:00, offrendo la comodità di spostarsi senza preoccupazioni durante le ore serali. I percorsi saranno circolari, coprendo in modo efficace e completo le diverse aree della città per garantire un accesso semplice e diretto ai luoghi degli eventi.

Il primo percorso partirà da Villaggio Mose (via del Vespro), attraversando viale Cannatello fino a Via degli Imperatori. Attraverso Via Cavalleri Magazzeni e Viale dei Giardini, la navetta faciliterà le operazioni di salita e discesa dei passeggeri in prossimità dell’incrocio con Via dei Pini. Il percorso proseguirà quindi attraverso la SS 640 fino alla rotonda Giunione, per poi imboccare Viale Sciascia e raggiungere nuovamente Villaggio Mose.

Il secondo percorso avrà inizio dalla stazione centrale di Agrigento e, attraverso Via Crispi e la provinciale 4, raggiungerà via Emporium e successivamente Villaggio Peruzzo. Da qui, la navetta si dirigerà verso Via Gela per giungere al Viale dei Giardini. Dopo il concerto, il percorso verrà ripercorso al contrario, garantendo a tutti i passeggeri un viaggio comodo e senza problemi.

La sicurezza dei passeggeri è una priorità fondamentale. Le fermate regolari e sicure presso le fermate del trasporto pubblico urbano permetteranno a tutti di spostarsi in tutta tranquillità. Il servizio navetta funzionerà ininterrottamente negli intervalli orari che vanno dalle 21:00 fino all’inizio del concerto, e nuovamente dalla fine del concerto fino alle 04:00, senza interruzioni.

Questa iniziativa dell’Assessore Carmelo Cantone riflette l’impegno costante nel garantire una mobilità agevole e sicura per tutti i cittadini durante eventi importanti come la Vigilia di Ferragosto e il concerto di Elettra Lamborghini. Grazie a questo servizio navetta, sarà possibile partecipare agli eventi con tranquillità e godersi l’atmosfera festosa senza preoccupazioni.