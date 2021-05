“Non C’è Pericolo”, il nuovo brano di Loredana Errore

Da oggi, venerdì 28 maggio, sarà in radio e disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “Non C’è Pericolo” il nuovo brano della cantante agrigentina Loredana Errore. Un brano contenuto anche in un videoclip realizzato in collaborazione con la onlus Continuando A Crescere e la onlus Ads Buster Basket. Dopo Amici di Maria De Filippi, un Wind Award e il brutto incidente, a San Leone, la cantante torna alla musica. “Non C’è Pericolo”, scritto da Riccardo Quagliato e Stefano Paviani e suonato da Andrea Rigonat (chitarra) e Andrea Torresani (basso), è un brano dalle sonorità pop-rock con cui la cantante sottolinea il valore della vita e di quanto sia importante credere e saper perdonare, anche quanto ci si trova davanti alle difficoltà e agli ostacoli. “Sono la vita e la fede che mi incitano a non mollare mai, a credere sempre in loro, creando energie potenti che mi salvano sempre, creando dentro di me quella ricerca inesauribile di voglia di vita – afferma Loredana Errore – .Sarà perché la Vita l’ho apprezzata difesa fin da subito, dopo essermi ritrovata ancor prima di tutto una bimba adottata, particolare. È proprio lì che ho avuto il bisogno di vivere la vita e tutta la grazia che è disposta a donarci, contro ogni preconcetto. Ringrazio i miei genitori così chi mi ha messo al mondo per avermi dato questa visione in più della Vita, la mia vita, perché da sempre ho scelto l’amore che va oltre batte tutto, spacca tutto. Il brano mette in luce di quanto cuore possiamo metterci per l’amore della nostra vita, essendo liberi nel perdono e illuminando la nostra vita con serenità, bene e Pace”.