Non c’è pace per via Paganini: un pezzo di strada sta per sprofondare… di nuovo

Non c’è pace per via Paganini, nella zona del villaggio Mosè di Agrigento. Proprio all’inizio della via, l’asfalto sta per sprofondare , di nuovo. E’ lo stesso punto dove circa un mese fa si era aperta voragine dove era rimasta incastrata un’auto. Sono stati effettuati i lavori ma , dato il nuovo episodio, sembra proprio che qualcosa sia andato storto. L’area è stata transennata. Solo due mesi fa si era aperta un’altra voragine, poco più avanti, dove era rimasta intrappolata un’autobotte. Alcune ruote del mezzo erano rimaste incastrate nella buca. La causa sarebbe riconducibile ad infiltrazioni d’acqua. E la concausa al precario stato della manto stradale. La via ogni volta che viene erogata l‘acqua si “allaga”. La speranza dei residenti è che si possa, una volta per tutte, sistemare la strada senza timore che altre voragini possano aprirsi e magari cercare di risolvere la causa che provoca i danni.