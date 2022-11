La Camera di commercio di Agrigento premia le “Storie di alternanza”

Venerdì 11 novembre prossimo, con inizio alle 10, nella Sala Fazello del Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo”, avrà luogo la Premiazione del Concorso “Storie di Alternanza”, promosso dalla Camera di commercio di Agrigento Ecco l’elenco degli istituti vincitori: “Teatralmente 2022 – Spettacolo Unico” Primo Premio Ex Aequo categoria Licei GIUDICI SAETTA E LIVATINO – RAVANUSA, indirizzo Scientifico e Scienze Umane; “Giardino della Kolymbetra: Nel cuore della Valle… i sapori, i profumi, i colori” Primo Premio Ex Aequo categoria Licei ODIERNA – PALMA DI MONTECHIARO, indirizzo Scientifico e Scienze Applicate; “Electronautics and Grimaldi – All on board” Primo Premio categoria Istituti Tecnici ARCHIMEDE – CAMMARATA, indirizzo Articolazione Elettrotecnica. “L’iniziativa – sottolinea il Commissario Straordinario della Camera di commercio di Agrigento Giuseppe Termine – mira a dare evidenza alle esperienze di alternanza scuola-lavoro che risultano più efficaci nel segno della collaborazione tra studenti e imprese ospitanti, accrescendo la visibilità per le imprese e per gli enti coinvolti che dedicano tempo e risorse a tali attività in modo da diffondere i risultati dei percorsi di alternanza realizzati attraverso la narrazione anche con tecniche comunicative multimediali e social. L’obiettivo è quello di promuovere la costruzione di reti territoriali per fare conoscere meglio le opportunità legate a questi percorsi e dare visibilità al ruolo e agli strumenti messi a disposizione dalla Camera di commercio”.