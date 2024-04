Il gup del Tribunale di Caltanissetta, Emanuela Carrabotta ha assolto l’avvocato Daniela Principato dall’accusa di calunnia nei confronti dell’ex procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio.

E’ la seconda assoluzione in pochi mesi per Daniela Principato, sempre da accuse di calunnia mosse da Patronaggio. Come si ricorderà, lo scorso 15 novembre la Corte d’ Appello di Caltanissetta, presidente Andreina Occhipinti, ha assolto sia Daniela Principato che Giuseppe Arnone da altra accusa di calunnia, sempre nei confronti di Patronaggio e Di Natale.

L’imputata era difesa dall’avvocato Fabio Sardo.