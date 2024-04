Momenti di tensione all’infopoint di Aica In via Giarretta a Licata. Due dipendenti della società consortile idrica sono stati aggrediti e minacciati da una persona che ha creato scompiglio in ufficio protestando per i turni di distribuzione saltati.

“Sporgeremo formale denuncia alle forze dell’ordine a tutela di due dipendenti di Aica – ha dichiarato il presidente del Cda della società, Settimio Cantone – al fine di porre fine ad inaccettabili episodi di aggressione e minacce nei confronti di nostri lavoratori nell’esercizio dei loro compiti d’ufficio. Non è possibile tollerare che dei bravi lavoratori debbano mettere a repentaglio la loro incolumità fisica senza poter disporre delle necessarie protezioni”.

Non è la prima volta che i dipendenti dell’azienda che gestisce il servizio idrico integrato in provincia di Agrigento, vengono aggrediti o minacciati.