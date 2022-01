Non aveva le autorizzazioni, sequestrati videopoker illegali in una tabaccheria

I funzionari dell’Agenzia dei Monopoli e Dogane di Palermo hanno effettuato, con la collaborazione dei carabinieri, un controllo in una tabaccheria di Ribera, dove è stato accertato, che il titolare avrebbe consentito il gioco illegale mediante videopoker, simili a una slot machine, privi delle autorizzazioni necessarie rilasciate dalla stessa Agenzia dei Monopoli e Dogane, e dalla Questura.

L’attività di verifica ha consentito il sequestro di 5 videopoker utilizzati per il gioco d’azzardo, oltre al rinvenimento di un apparecchio, a led luminosi rotanti, che apparentemente sembrava destinato alla vendita di chewing gum, ma che in realtà consentiva la raccolta di punti utili, per ottenere premi consistenti in piccola oggettistica, o crediti per nuove partite.

Oltre al sequestro delle apparecchiature e all’applicazione delle sanzioni amministrative, per un totale di 25.000 euro, il titolare dell’esercizio adesso rischia la sospensione della licenza per la rivendita di generi di monopolio.