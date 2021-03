Non abusò di allieva, assolto maestro di karate

I giudici della Corte di Appello di Palermo hanno cancellato la condanna a 2 anni di reclusione, inflitta in primo grado, a carico di Calogero Guagenti, 53enne, di Camastra, accusato di avere abusato di una allieva di quindici anni, in una palestra di Canicattì, dove l’uomo lavorava come istruttore.

I fatti contestati risalgono al 2015. Guagenti, in una circostanza, sarebbe entrato nello spogliatoio riservato alle donne, e si sarebbe denudato costringendola a toccargli gli organi genitali. In un’altra occasione l’istruttore si sarebbe svestito del kimono, e avrebbe costretto nuovamente la ragazzina a toccarlo.

L’inchiesta prese avvio dalla denuncia presentata dai genitori della minore. L’imputato ha sempre negato ogni accusa.