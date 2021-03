Fortitudo da record, sconfitta anche Cremona

Una Fortitudo da record sconfigge anche Cremona

di Michele Bellavia

Vincendo 74 a 61 contro la Ju.Vi Cremona, la Fortitudo Agrigento conquista la dodicesima vittoria consecutiva che le consente di rimanere agganciata alla vetta della classifica del girone B insieme alla Bakery Piacenza vincitrice sul campo di Crema. Per i biancazzurri di Michele Catalani quattro giocatori in doppia cifra. Prova maiuscola di Veronesi autore di 18 punti seguito da Grande con 14, Rotondo con 10, mentre Chiarastella mette a segno la 10ᵃ doppia-doppia stagionale (11 punti e 14 rimabalzi). Per gli ospiti Touré è autore di 16 punti seguito da Antrops con 11. Classico starting five di coach Catalani con Grande, Saccaggi, Veronesi, Chiarastella e Rotondo; coach Crotti risponde con Touré, Bona, Masciarelli, Mercante, Antrops. Primo quarto equilibrato: i biancazzurri partono forte con un primo tentativo di allungo (13 – 4) subito annullato dagli ospiti che, grazie alla vena realizzativa di Antrops, si riportano ad un solo possesso (13 – 11). Si lotta punto a punto fino alla prima sirena chiusa da una tripla di Veronesi che fissa il 18 a 15. Nel secondo quarto il canovaccio non cambia: Agrigento trova nuove energie per un mini allungo (+6) che non spaventa Cremona rimasta incollata (38 – 34). Nella ripresa i biancazzurri rientrano con la voglia di chiudere i conti: nuovo tentativo di allungo (+13) e, alla terza sirena, il margine è rassicurante (57 – 47). Nell’ultimo quarto, Cremona compie l’ultimo sforzo per riacciuffare il match non riuscendo, tuttavia, ad impensierire i padroni di casa che ne approfittano per ritoccare il vantaggio (+17); coach Catalani gestisce i suoi concedendo spazio agli under Bellavia, Indelicato e Mayer con il pensiero rivolto già alla difficile trasferta di domenica prossima contro l’Elachem Vigevano, fino all’epilogo finale (74 – 61).

Tabellino: (18-15);(38-34); (55-47); (74-61)

Fortitudo Agrigento:Rotondo 10, Grande 14, Cuffaro 2, Indelicato 0, Costi 7, Chiarastella 11, Ragagnin 3, Veronesi 18, Saccaggi 9, Bellavia 0, Peterson 0, Mayer 0. All Catalani. Ass Marchica

Cremona: Masciarelli 7, Varaschin 8, Miovanoviky 2, Bona 6, Mercante 8, Bonavida ne, Vacchinelli 0, Antrops 11, Giulietti 3, Bassi ne, Crescenzi 0, Toure 16. All Crotti