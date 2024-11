L’Unità Operativa Complessa “Servizio Risorse Umane” dell’Asp di Agrigento ha un nuovo direttore responsabile. Si tratta del dottor Massimo Petrantoni che subentra al dottor Calogero Muscarnera recentemente andato in quiescenza. Il neodirettore, al termine delle procedure concorsuali, è stato ricevuto dal direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, Giuseppe Capodieci, per la formale sottoscrizione del contratto quinquennale. Con la nomina del dottor Petrantoni si completa l’azione di potenziamento dell’amministrazione del settore personale dopo l’affidamento al dottor Giuseppe Schifano, avvenuto in estate, della responsabilità.

