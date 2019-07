Nomina Spartà all’ispettorato agrario: soddisfazione di Mangione

AGRIGENTO. Giuseppe Spartà è stato nominato direttore dell’Ispettorato delle Foreste di Agrigento. Il presidente dell’Ordine degli Agronomi e dei dottori forestali, Maria Giovanna Mangione, interviene in seguito alla nomina di Giuseppe Spartà quale nuovo direttore dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste di Agrigento.

“A nome mio e del Consiglio – dice Mangione – esprimiamo soddisfazione per la nomina di Spartà in questo importante ruolo. Sappiamo che svolgerà le proprie funzioni con scrupolo e coscienza, nel solo interesse del territorio”.

Il presidente Mangione rivolge, inoltre, un ringraziamento sentito al dottore Aldo Brancato, oggi trasferito a Trapani per il lavoro fin qui svolto e per la grande sensibilità manifestata rispetto alle necessità dei liberi professionisti. “L’Ordine che rappresento è stato al suo fianco per promuovere attività e iniziative di interesse collettivo – conclude -. Siamo certi che questo modello virtuoso potrà adesso riproporsi con la nuova dirigenza”.